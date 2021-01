Inaugurato “Il Nido”, nuovo centro di accoglienza notturna per senza tetto a Piacenza.

Il servizio, gestito dall’associazione La Ricerca Onlus, si trova nei locali dell’ostello Don Zermani, in via

Nelle stanze al piano terra sono stati allestiti 8 posti per accogliere, con le dovute precauzioni anti Covid, chi è senza fissa dimora e ha bisogno di un ricovero notturno e che offra riparo. Qui sarà possibile fare una doccia, cambiarsi e riposare al caldo.

I primi due ospiti, inviati dal centro di ascolto Caritas, sono arrivati al Nido nei giorni scorsi: per loro il servizio apre alla sera per poi chiudere alle 8 di ogni mattino successivo.

Per ogni persona che entra, nel posto letto assegnato, è predisposto un kit igienico (asciugamani, detergente, carta igienica, prodotto per la igienizzazione e mascherina), e viene poi consegnato qualche capo di biancheria intima in base al bisogno.

L’ospite può consumare in loco anche il pasto serale che viene consegnato dalla mensa Caritas, allo stesso modo al mattino viene offerta una bevanda calda con dei biscotti.

L’accesso e la permanenza al Nido è organizzata in base a un regolamento preciso a cui gli ospiti devono attenersi.

“Il centro è presidiato da un educatore dell’Associazione La Ricerca, aiutato per ora da un volontario, ma speriamo di avere altri supporti a breve. Due gentili volontarie, ad esempio, inizieranno nei prossimi giorni a gestire il servizio di lavanderia della biancheria degli ospiti. A supporto, arriverà a breve anche l’asciugatrice, che ci è stata donata da un nostro fornitore, Giuseppe Debé di Sanitec” spiega l’associazione La Ricerca in una nota inviata in redazione.