Incendio in un capanno a Borgonovo, morti due cani

Incendio in un capanno a Borgonovo (Piacenza), morti due cani.

Il fatto è accaduto dopo le 11 del 4 gennaio, in via Bilegno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelsangiovanni, la polizia locale di Borgonovo e anche un tecnico del Comune. Accertamenti in corso per verificare le cause dell’incendio.

Secondo le prime ricostruzioni le fiamme si sarebbero sprigionate proprio dal capanno, che si trova all’interno del cortile di un’abitazione privata.