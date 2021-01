Sarà un inizio di settimana con tempo stabile nel piacentino, con giornate soleggiate ma temperature decisamente rigide. Lunedì 11 gennaio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in tutta la provincia, ma attenzione alle gelate; stesso scenario martedì, con qualche nube nelle ore pomeridiane. In pianura le temperature saranno comprese tra i -2 e i 2 gradi.

“Nei giorni successivi – spiega Arpae – flussi settentrionali manterranno condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, ma la discesa di aria più fredda da nord-est potrà portare un po’ di nuvolosità e qualche precipitazione tra venerdì e sabato, più probabilmente sul settore orientale della regione. Le temperature minime rimarranno inferiori a zero gradi, le massime tenderanno a risalire leggermente per poi tornare a calare successivamente”.