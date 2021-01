“Itinerario famiglie” ciclo di incontri e laboratori con al centro sostenibilità e ambiente

Saranno la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, quest’anno, le linee tematiche del progetto “Itinerario Famiglie”, percorso socio-educativo promosso dal Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza, affidato all’associazione “Le Valigie Aps” e rivolto ai nuclei con figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

Tutte le iniziative di animazione, incontri per i genitori, attività laboratoriali ed eventi per bambini e ragazzi proposti nel corso del 2021, infatti, saranno declinati con riferimento all’Agenda 2030, il programma condiviso dai Paesi aderenti all’Onu per conseguire, entro il prossimo decennio, l’obiettivo di miglioramenti significativi per la vita del Pianeta Terra e dei suoi abitanti, in ogni parte del mondo.

Il primo appuntamento è in calendario venerdì 29 gennaio alle 17, in diretta dal Centro per le Famiglie sul canale YouTube “Pappa e Pero Piacenza”, gli educatori Sara Dallavalle e Andrea Roda vestiranno i panni di Pappa e Pero per accompagnare i più piccoli in una narrazione “A due passi dal Carnevale”, preparandosi a organizzare una festa all’insegna del riciclo e dell’eco-sostenibilità attraverso il linguaggio della fiaba e del gioco teatrale. La seconda tappa online sarà venerdì 5 febbraio, sempre con inizio alle 17, rivolta a bambini e genitori: gli amatissimi Pappa e Pero condurranno il laboratorio “Ad un passo dal Carnevale”, costruendo maschere, travestimenti e piccoli oggetti a partire dalla trasformazione di materiali di uso comune, ancora una volta valorizzando l’arte del riciclo creativo.

Grazie a Itinerario Famiglie non mancherà l’occasione di far sfilare le maschere, idealmente insieme, online: per questo, grandi e piccoli saranno invitati a creare il proprio costume, riprendendosi in una personale sfilata (con video di durata massima di 30 secondi) o in qualche scatto fotografico, da inviare entro giovedì 11 febbraio tramite Whatsapp al Centro per le Famiglie (335-5241880) o via e-mail a info@pappaepero.it . Dall’assemblaggio del materiale pervenuto, scaturirà il filmato della sfilata di Carnevale 2021, che verrà trasmesso sui canali social del Centro per le Famiglie: fondamentale, a questo proposito, che i volti dei più piccoli siano ben mascherati, per proteggerne la privacy.

Chi volesse maggiori informazioni può contattare lo Sportello InformaFamiglie&Bambini allo 0523-492380, o scrivere a informafamiglie@comune.piacenza.it.