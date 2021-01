La Canottieri Ongina non ingrana: esulta lo Stadium Mirandola (1-3)

Una battuta d’arresto più netta rispetto all’esordio, con un passo indietro nel risultato e nella prestazione. L’esordio stagionale casalingo non ha sorriso alla Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che nella seconda giornata del girone E1 ha ceduto l’intera posta in palio allo Stadium Mirandola (1-3).

Se sette giorni prima al PalaPanini la squadra di Bartolomeo aveva espresso una discreta pallavolo, andando avanti 2-0 contro i giovani del Modena Volley prima di subire la rimonta e perdere al tie break, questa volta – sempre contro un’altra compagine modenese – De Biasi e compagni non sono riusciti a esprimere il proprio potenziale, lasciando i tre punti all’avversario allenato dall’ex azzurro “Pupo” Dall’Olio.

Dopo aver perso il primo set 20-25, la Canottieri Ongina ha ceduto ancora più nettamente nella seconda frazione (15-25), scivolando così sotto 2-0. Un opaco Miranda ha lasciato il ruolo di opposto alla banda Caci, a sua volta rimpiazzato in posto quattro da Perodi; a complicare ulteriormente i piani, l’infortunio alla caviglia accusato nel terzo set dall’altro schiacciatore Amorico (in bocca al lupo per la guarigione), avvicendato da Msatfi, poi in sestetto nel quarto set. Altro cambiamento, la staffetta nelle due parti del match tra Kolev e Scrollavezza in cabina di regia, con i monticellesi capaci di riaprire l’incontro nel terzo set (25-22), salvo però cedere la quarta frazione 19-25 . Top scorer nella metà campo piacentina, Caci con 18 punti, seguito dal centrale Fall a quota 16 (di cui 4 a muro), mentre Mirandola è stata trascinata soprattutto dall’opposto Francesco Ghelfi (23 punti e 52% in attacco).

“Se al PalaPanini – commenta Bartolomeo – avevamo giocato tutto sommato bene e l’avversario benissimo, lo stesso non posso dire per questa seconda sfida. Mirandola ha espresso la sua pallavolo lineare, agevolata anche dalla nostra assenza di pressione a partire dalla battuta. Questo match ha evidenziato come se non si mette in campo una certa qualità, si fa fatica contro qualsiasi avversario. L’unica nota positiva della serata è la prestazione di chi è subentrato dalla panchina per aiutare la squadra”.

Sabato la Canottieri Ongina sarà di scena al PalaRaschi di Parma, ospite della Wimore Energy attualmente capolista del girone E1 a braccetto con la stessa Mirandola.

CANOTTIERI ONGINA-STADIUM MIRANDOLA 1-3

(20-25, 15-25, 25-22, 19-25)

CANOTTIERI ONGINA: Fall 16, Miranda 4, Amorico 5, De Biasi 7, Kolev 1, Caci 18, Cereda (L), Paratici, Msatfi 2, Perodi 3, Scrollavezza 2. N.e.: Rossi (L), Ousse. All.: Bartolomeo

STADIUM MIRANDOLA: Lodi 8, Ghelfi F. 23, Dombrovski 15, Rustichelli R. 10, Ghelfi G., Bellei 12, Rustichelli M. (L), Scaglioni. N.e.: Cadore (L), Gulinelli, Canossa, Capua, Bertazzoni, Neri. All.: Dall’Olio

ARBITRI: Di Dio Perna e Magnino

Risultati seconda giornata serie B maschile girone E1:

Moma Anderlini Modena-Wimore Energy Parma 1-3

Canottieri Ongina-Stadium Mirandola 1-3

AMA San Martino-Modena Volley 0-3

Classifica girone E1: Stadium Mirandola, Wimore Energy Parma 6, Modena Volley 5, Canottieri Ongina 1, AMA San Martino, Moma Anderlini Modena 0.

Classifica girone E2: Geetit Bologna, Querzoli Volley Forlì, Kerakoll Sassuolo, Titan Services San Marino, Consar Ravenna 3, Sab Heli Rubicone 0. (Bologna e Forlì una partita in meno)