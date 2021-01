La giornata nazionale del dialetto a Sarmato si allinea alle normative sul cov-19 e aggiornandosi con i tempi si sposta online, precisamente su Youtube.

Dalle poesie raccontate in giro per il paese e nell’osteria di via Po, nel 2020 si passa alla modernità video dei social network. Il Comune di Sarmato ha lanciato il 17 gennaio, proprio nella giornate dedicata alle forme dialettali, il canale video “La casa dei ricordi di Sarmato”, con lo scopo di raccogliere poesie e aneddoti per far conoscere meglio il paese ai nuovi abitanti e far riscoprire vecchi racconti a chi ci abita da tempo. A essere protagonisti saranno proprio i sarmatesi, impegnati a recitare poesie che parlano della vita del paese scritte dai poeti locali o a spiegare i modi di dire tipici della nostra provincia, come, per esempio, “t’è un sgiunfadur”.

“Volevamo utilizzare una modalità tipica delle nuove generazioni per raccontare il paese” afferma Benedetta Cavalli, consigliera comunale di Sarmato che ha seguito il progetto “L’idea di aprire un canale Youtube è quindi quella di creare un archivio che duri nel tempo e che possa essere trovato e visto da più persone possibili, anche al di fuori del nostro paese”.

L’idea dell’amministrazione è quella di far crescere il numero dei video nel corso del tempo, caricando quindi nuovi contenuti che mantengano i sarmatesi protagonisti e permettano ai nuovi abitanti di conoscere la propria comunità e sentirsene parte.

“Vogliamo che i sarmatesi per primi ricordino la storia del proprio paese e delle persone che nel tempo ci hanno vissuto” afferma la sindaca di Sarmato Claudia Ferrari ”Stiamo usando tanti strumenti per creare un senso di comunità ancora più forte. Vogliamo che i cittadini si sentano parte tutti della stessa squadra per amare il proprio paese e prendersene cura. Seguire il canale e visualizzare i video è molto semplice – spiega Ferrari -. Per farlo basta una connessione ad internet, avviare l’app di Youtube dal vostro smartphone o collegarvi al sito tinyurl.com/casaricordisarmato dal vostro pc e cercare “Casa dei ricordi Sarmato”. E’ possibile anche seguire le notizie del paese dal profilo instagram Visit Sarmato o iscrivendosi al servizio “Sarmato via Whatsapp” inviando un messaggio al numero 335-1033635″.