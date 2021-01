La Galleria Alberoni arriva a domicilio: sui social 4 video racconti del Collegio di San Lazzaro

Si intitola “Il Museo a domicilio” l’iniziativa, pensata dalla Galleria Alberoni di Piacenza, chiusa al pubblico dall’inizio della pandemia di covid 19, per raggiungere i visitatori direttamente nelle loro case.

La Galleria Alberoni – con il sostegno di Sintic, Informatica, Internet – ha infatti realizzato, nei mesi scorsi, quattro video racconti, ciascuno della durata di circa 10 minuti, che nei prossimi giorni saranno direttamente “consegnati” nelle case di tutti gli interessati. “La consegna avverrà naturalmente in forma digitale – spiegano dalla Galleria – portando così, nel perdurare della chiusura alle visite, pagine di storia, racconti, personaggi, capolavori, architetture, al domicilio di tutti coloro che erano abituati a partecipare alle iniziative culturali alberoniane e di coloro che intendono scoprire aspetti anche meno noti, ma non meno importanti, della storia plurisecolare del Collegio Alberoni. A condurre il pubblico in questi quattro brevi viaggi sono Maria Rosa Pezza e Claudia Marchionni, le due guide più esperte e da più anni attive al Collegio Alberoni”.

“Ciascun video – aggiungono gli ideatori dell’iniziativa – (uno ogni 20 giorni circa) sarà infatti inviato a tutti gli iscritti alla newsletter (per iscriversi mandare mail a: uffici@operapiaalberoni.it) della Galleria Alberoni, pubblicato sulle pagine social della Galleria, sul sito del Collegio Alberoni e trasmesso anche da Telelibertà, nell’ambito di una collaborazione avviata proprio al sorgere dell’epidemia covid-19 e che ha visto la televisione locale presentare in forma integrale significativi eventi culturali alberoniani tenutisi negli ultimi anni presso la Sala degli Arazzi”.

I VIDEO – Maria Rosa Pezza propone due racconti: “Assistiti da Dio. San Lazzaro nei dipinti e nelle sculture alberoniane. Dall’antico ospedale alla nascita del Collegio Alberoni”; “Per fortezza e carità. Giulio Alberoni. Una vita scolpita nel marmo”. Claudia Marchionni, invece, ha curato i videoracconti “Elisabetta Farnese. La costruzione di una dinastia”; “Una casa per l’arte. L’architetto Vittorio Gandolfi e la nascita della Galleria Alberoni”.

PROSEGUONO I LAVORI DI RESTAURO E RESTYLING – Come annunciato da Giorgio Braghieri nel corso dell’unica apertura estiva della Galleria Alberoni, l’Opera Pia Alberoni ha “deciso di approfittare di questi mesi di incertezza pandemica per progettare e realizzare alcuni importanti lavori che permetteranno al pubblico, alla riapertura, di trovare ambienti radicalmente rinnovati. Si sta infatti procedendo alla realizzazione di un nuovo e più ampio cancello di accesso alla Galleria Alberoni dalla Via Emilia, che renderà anche maggiormente evidente ai visitatori la collocazione del museo. E’ in corso d’opera anche il restyling dell’Appartamento del Cardinale che custodisce la selezione più antica e preziosa dei dipinti alberoniani”.