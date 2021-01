La Gas Sales Bluenergy si prepara alla sfida con Padova. “Dobbiamo vincere”

Ripresa della preparazione in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: i biancorossi, infatti, si sono ritrovati questa mattina agli ordini di coach Bernardi e del suo staff per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo impegno di domenica.

Dopo le sfide casalinghe contro Vibo Valentia e Modena Clevenot e compagni sono attesi dalla trasferta in Veneto contro Kioene Padova, formazione guidata da coach Jacopo Cuttini. Alla Kioene Arena, infatti, andrà in scena domenica 17 gennaio alle ore 16 (Diretta Eleven Sports) l’ottava giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca.

In occasione del recupero di martedì contro i modenesi, Piacenza non è riuscita a ripetere la bella prestazione messa in campo sabato contro Vibo. I biancorossi ora occupano il sesto posto a pari punti con Monza che però ha ancora dalla sua una gara da recuperare. Mancano ormai poche gara al termine della regular season: sul suo cammino Piacenza troverà Padova, Verona, Monza e Milano. Obiettivo è quello di centrare il miglior piazzamento in classifica per poi concentrarsi sulle sfide play-off nella seconda parte di stagione.

Michal Finger, opposto biancorosso, si sofferma sulle difficoltà in cui la squadra è incappata contro Modena e carica i suoi in vista dei prossimi appuntamenti previsti: “L’ultima partita non è andata come avevamo previsto. Abbiamo ancora molto lavoro da fare e per questo torniamo in palestra carichi per prepararci al meglio. All’inizio l’approccio mentale è molto importante e credo che dalla partita di Padova prenderemo il ritmo giusto. Ormai mancano poche gare alla fine di questa prima parte di stagione: il nostro obiettivo è quello di provare a vincere tutte quelle che rimangono per piazzarci più in alto in classifica, anche dopo la sconfitta con Modena che non ci ha portato punti. Ovviamente non dipende solo da noi ma faremo tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo”.

Tornando alla trasferta veneta in programma domenica, Piacenza e Padova si sono affrontate 3 volte, due di queste proprio nella stagione 2020/2021. In due occasioni Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è imposta sui patavini, entrambe tra le mura amiche del PalaBanca: nella stagione 2019/2020 dopo un combattuto tie break e in questa stagione per 3-1 con un Grozer sugli scudi. Alla Kioene Arena, invece, i biancorossi hanno ceduto a Volpato e compagni agli ottavi di Del Monte Coppa Italia.