La salute dei bambini in epoca covid, appuntamento online con Lumen

“L’emergenza per il Covid, che stiamo vivendo ormai da quasi un anno, ha cambiato profondamente le abitudini delle famiglie italiane: le scuole sono chiuse, lo smart-working ha preso piede, la vita sociale è ridotta all’osso o addirittura annullata. Quindi, per forza di cose, trascorriamo la maggior parte della giornata in casa a contatto con i nostri figli: proprio in questo momento possiamo ridisegnare il nostro rapporto con loro, aiutarli a modificare abitudini poco salutari e proporne di nuove. Un “nuovo spazio”, magari a lungo desiderato, ci è concesso con i nostri bambini e ragazzi: possiamo riempirlo aiutandoli a comprendere questo periodo complicato e a uscirne vincenti”.

Così l’associazione per la medicina naturale Lumen, presenta – per il ciclo Info Salus – l’appuntamento online in programma venerdì 29 gennaio alle 16.30 (A QUESTO LINK). Al centro il tema della salute di bambini e ragazzi in questo momento storico così complesso. “Info Salus – spiega Lumen – promuove salute e sostenibilità ambientale all’interno del progetto europeo Salus, ideato per promuovere un cambio di paradigma all’interno delle politiche per la salute e delle politiche ambientali”. “Le informazioni Info Salus hanno una solida base scientifica e filosofica – continua l’associazione -. A dar voce alle migliori conoscenze sul tema saranno la naturopata Milena Simeoni, ideatrice del progetto Salus e direttrice didattica della Scuola di Naturopatia Lumen e il dr. Alberto Donzelli, medico esperto di sanità pubblica e membro del Comitato scientifico della Fondazione Allineare Sanità e Salute”.

“Durante il convegno – fa sapere Lumen – i relatori presenteranno dati su quali precauzioni igieniche adottare per salvaguardare i piccoli di casa; essi inoltre illustreranno dettagliatamente lo stile di vita corretto e sostenuto dalla comunità scientifica, adatto a bambini e ragazzi, per far fronte alla pandemia in atto e a future (eventuali) situazioni similari. Da ultimo, ma altrettanto importante, si parlerà dell’aspetto psico-emotivo dei più giovani, in molti casi messo a dura prova dalle restrizioni passate e attuali, per sostenere il loro empowerment nei confronti delle difficoltà”.