La sfida tra Assigeco e Biella si gioca al campus di Codogno

ASSIGECO-EDINOL BIELLA SI GIOCA AL CAMPUS DI CODOGNO

UCC Assigeco Piacenza comunica che, a causa dell’improvvisa indisponibilità del PalaBanca e in accordo con LNP, la gara di campionato contro la Edinol Biella si disputerà al Campus di Codogno nell’osservanza delle norme che da inizio anno regolamentano lo svolgimento delle partite di Serie A2. L’orario della palla a due del match resta quello originario delle 20.45 di domani, sabato 2 gennaio 2021.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.

