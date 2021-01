La stretta di Natale fa calare il numero dei contagi (-16%), ma aumentano i casi nelle Cra

La stretta di Natale fa calare il numero dei contagi (-16,4 %) a Piacenza, ma aumentano i casi nelle Cra. Sono questi alcuni dei dati evidenziati dal direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino, nel fare la consueta analisi settimanale rispetto all’andamento dell’epidemia nella nostra provincia.

Per quanto riguarda le strutture per gli anziani, i nuovi casi sono 58 tra gli ospiti e 23 tra gli operatori. La scorsa settimana i dati erano rispettivamente 19 e 18. Sotto stretta osservazione da parte dell’azienda c’è la situazione nella casa protetta di Cortemaggiore. Una situazione ancora in chiaroscuro, che deve far tenere alta l’attenzione dei cittadini. Una settimana con dati in calo, osserva Baldino, non è sufficiente a far allentare la tensione.

“La criticità maggiore che abbiamo al momento riguarda i vaccini – informa – e ancora non sappiamo quante dosi ci verranno assegnate dalla prossima settimana. Le attività dell’azienda riguardo alla fase 2, ossia all’avvio della vaccinazione di massa, proseguono, con l’allestimento del nuovo punto vaccinale a Piacenza, nell’ex arsenale, così come a Castelsangiovanni. Stiamo cercando una soluzione per Fiorenzuola e verranno allestiti dei punti da hoc anche a Bettola e a Bobbio”.

CALANO I NUOVI POSITIVI – Scende nell’ultima settimana, rispetto a quella precedente, il numero dei nuovi casi positivi accertati, passati da 872 a 729: “Vediamo nella settimana appena conclusa l’effetto di quanto accaduto durante le festività natalizie – l’analisi di Baldino -, questo forse ci fa sperare che nelle prossime settimane il numero vada ancora a ridursi, visto che dopo il 7 gennaio siamo diventati subito zona arancione e dovremmo quindi vedere un calo dei positivi”. Il calo registrato a Piacenza (-16,4%) è in sostanzialmente in linea con la situazione nazionale: “Purtroppo abbiamo ancora una incidenza di 2,5 positivi per mille abitanti, più alta rispetto alla media italiana”.

Si è registrato inoltre un incremento significativo dei positivi fra gli over 65, che complessivamente sono il 35%, contro il 27% dei sette gioni precedenti. Aumenta anche il numero dei tamponi, 12mila e 740 nell’ultima settimana. “Stiamo tornando sui livelli di metà novembre – evidenzia Baldino – e la percentuale di tamponi positivi sul totale si è abbassata dal 12,1% dal al 9,6% considerando solo i test molecolari, contando anche gli antigenici siamo passati dall’8,2 al 5,7%”.

DECESSI – 45 i decessi nell’ultima settimana: “Ancora tanti – osserva Baldino – ci auguriamo che la curva dei positivi possa imboccare una discesa convinta per vedere un calo anche di quella dei decessi”.

ISOLAMENTO E QUARANTENA – In lieve crescita anche il numero delle persone in quarantena (1.189) e isolamento (1.532): “Rinnovo il mio appello ai nostri concittadini ad aiutarci nell’attività di contact tracing” – dice Baldino.

SCUOLA – A una decina di giorni dalla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie, nell’ultima settimana si sono registrati 36 casi positivi (“un incremento non particolarmente preoccupante)” che coinvolgono 29 classi.

OSPEDALE – Pochi gli accessi in pronto soccorso, si sono stabilizzati anche i ricoveri ospedalieri: “Speriamo – l’auspicio del direttore generale Ausl – si possa vedere una diminuzione a partire dalla prossima settimana”.