La Vittorino posticipa di tre mesi il rinnovo del consiglio

Sulla scia di quanto deciso dal Comitato olimpico internazionale, che nel 2020 scelse di posticipare di un anno le Olimpiadi a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19, la Vittorino da Feltre, per le stesse ragioni, ha deciso di prorogare di tre mesi la durata in carica dell’attuale consiglio direttivo presieduto da Roberto Pizzamiglio.

Una scelta deliberata all’unanimità dall’organo esecutivo della società sportiva biancorossa, appositamente riunitosi nei giorni scorsi proprio per sciogliere il nodo legato all’Assemblea elettiva, originariamente programmata nelle giornate del 30 e del 31 gennaio. “Il perdurare dell’emergenza sanitaria – sottolinea il Presidente della Vittorino, Roberto Pizzamiglio – e delle attuali disposizioni normative a tutela della salute, che limitano gli spostamenti non solo tra regioni ma anche tra i diversi comuni della stessa provincia, ci hanno indotto a valutare, tra le varie ipotesi, un eventuale posticipo dell’Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Un’Assemblea in presenza sarebbe stata impossibile da organizzare nel rispetto dei limiti sul distanziamento interpersonale, così come un’assise on line che non avrebbe garantito a tutti i nostri Soci la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto”.

“Per questo abbiamo chiesto un parere al Coni Provinciale e a quello regionale dell’Emilia Romagna, e sulla base dei loro indirizzi abbiamo deliberato di prorogare la durata in carica del Consiglio fino alla prossima Assemblea elettiva, che abbiamo deciso di programmare sabato 8 e domenica 9 maggio. Una scelta dettata principalmente da ragioni di natura sanitaria, quindi, ma anche da motivi di carattere etico e che è stata condivisa anche con i due candidati alla carica di Presidente (Gianluigi Tedesco e Loredana Mazzocchi, ndr)”. Una decisione figlia dell’attuale emergenza sanitaria, quindi, ma che, tuttavia, non travalica affatto i confini dello Statuto della Società Canottieri Vittorino da Feltre che, al capitolo relativo alla durata in carica del Presidente e del Consiglio Direttivo, parla proprio di ‘ciclo olimpico’.

Quel ciclo olimpico che, per la prima volta nella storia dei giochi a cinque cerchi, si è allungato addirittura di un anno a causa, appunto, dell’attuale emergenza sanitaria.