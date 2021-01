Laboratorio on line per il Carnevale del Comune di Piacenza

Ci si potrà iscrivere entro e non oltre mercoledì 3 febbraio – sino ad esaurimento dei posti disponibili, per un massimo di 20 famiglie – al laboratorio online ‘Pezzi unici’, seconda tappa tra le iniziative dedicate al Carnevale eco-sostenibile nell’ambito dell’edizione 2021 di ‘Itinerario famiglie’, percorso socio-educativo del Comune di Piacenza affidato all’associazione ‘Le valigie’.

L’appuntamento è per venerdì 5 febbraio, alle 17, tramite Google Meet: bambini e genitori saranno chiamati a partecipare, insieme, alla realizzazione di travestimenti e maschere, sotto la guida degli educatori Andrea Roda e Sara Dallavalle nei panni, iconici per i più piccoli, di Pappa & Pero.

Per partecipare all’iniziativa, gratuita e aperta per ragioni organizzative a non più di venti famiglie, è necessario iscriversi entro e non oltre il termine del 3 febbraio a questo link: https://forms.gle/ yAJckUvvSrXWcjtP6 (avendo cura di rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli). Le famiglie registrate riceveranno, giovedì 4, il link cui collegarsi per il laboratorio e l’elenco dei materiali di uso comune necessari per realizzare le proprie maschere, all’insegna del riciclo creativo.