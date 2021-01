L’appello di Morfasso Tv “Cerchiamo aiuti per portare avanti il progetto”

Chiuso l’anno solare è tempo di bilanci anche per Morfasso Tv, l’emittente Web della val d’Arda creata sei mesi fa per promuovere il territorio.

“In soli 6 mesi – spiegano dall’emittente – sono state raggiunte direttamente oltre 450.000 persone, per il 70% in Italia ma con un terzo da altri Paesi (in ordine: Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Canada ed altri). L’attenzione per gli emigrati è uno dei punti fondamentali della Web TV proprio per rafforzare i forti legami tra le persone lontane dalle proprie radici, soprattutto in periodo di pandemia. Dal giugno scorso sono state realizzate diverse produzioni sia dal vivo (come le selezioni regionali di Miss Italia, il concerto di Lara Ferrari Quintet e diverse funzioni religiose) che registrate, sempre con l’intento di promuovere il territorio con produzioni di qualità e senza sovrapporsi al lavoro fondamentale degli altri media piacentini”.+

“Diversi i format ideati e realizzati tra il quali spicca senza dubbio “Che Storie!” che ha raccontato, appunto, storie molto significative ed originali da diversi comuni della val d’Arda come dall’estero. Anche qui i contenuti si sono segnalati per la profondità e, spesso, per l’esclusività dei temi: dalla scoperta fatta al museo Picasso di Antibes di un mosaico dell’artista piacentino Bruno Cassinari (di cui quasi nessuno era a conoscenza, neppure il personale del museo stesso), sino alla corposa produzione sul lavoro fatto dal Liceo Respighi e dalla media di S. Nicolò (che hanno lavorato per 5 anni) sull’anfora vinaria romana trovata qualche anno fa a Piacenza; dal reportage sulla storia di S. Franca e dei suoi miracoli, all’affascinante puntata sul mistero della Rocca di Casali e della rupe dei gradini, con la scoperta durante i mesi delle riprese di un tratto di strada (pre-romana?) con il selciato in perfette condizioni di conservazione”.

“Ha preso avvio anche la nuova serie “Sapori in val d’Arda” che ha debuttato con un attento reportage su come si realizza la “torta di patate” (anche qui migliaia di persone raggiunte in tutto il mondo, molte delle quali che si sono complimentate per la puntata inaspettata). Un occhio anche all’attualità con l’intervista in diretta da Pechino con un giornalista della TV di Stato cinese per capire come quel paese non stesse vivendo la stessa nuova impennata di contagi del Covid19 che stava colpendo il mondo intero. Significativa anche la messa in onda – in esclusiva – di una produzione dell’Istituto Comprensivo di S. Nicolò con la quale ragazzi ed insegnanti di 16 paesi hanno raccontato la loro esperienza con la pandemia ed alla quale hanno partecipato con collegamenti anche insegnanti dalla Turchia e dalla Francia. C’è stato lo spazio anche per l’intervista ‘esclusiva’ direttamente a S. Lucia che con il suo asinello si accingeva a scendere la valle per consegnare i regali ai bambini”.

“L’anno – proseguono – si è concluso con la messa in onda di decine di auguri arrivati da cittadini che si trovavano sia nella nostra provincia che nei diversi continenti e che hanno approfittato della TV per fare arrivare un messaggio a parenti ed amici che non potevano incontrare per le festività, come facevano negli anni scorsi: si sono uniti anche gli auguri del Vescovo, del Presidente della provincia, dei sindaci della vallata e dei rappresentanti dell’ANCI e di Piacenza nel mondo”.

Tutto questo realizzato con la passione e la competenza di alcune persone che si sono rese disponibili volontariamente per tentare un’avventura affascinante quanto impegnativa: da Valeria Tedaldi, a Martina Rapacioli e Camilla Guidi, con la direzione del fondatore Gian Francesco Tiramani. Ovviamente i limiti tecnici ed organizzativi sono evidenti, vista la fase sperimentale del progetto ed il fatto che il tutto è stato prodotto in casa, utilizzando gli equipaggiamenti disponibili. Ora gli organizzatori, dopo aver presentato il bilancio, hanno lanciato un appello alle istituzioni, alle aziende ed ai privati, perché – evidenziano – dopo la fase sperimentale è impensabile che un progetto del genere possa continuare nelle modalità attuale, senza contributi organizzativi ed economici che consentano di restare sulla strada della promozione del territorio con produzioni di qualità”.

Un appello lanciato l’ultimo dell’anno, insieme ad una simpatica raccolta di ‘papere’ ed incidenti di percorso che non erano andati in onda, che ha già raccolto tanti messaggi di solidarietà, dall’Italia e dall’estero, affinché il progetto non si fermi proprio ora. “Noi siamo qui, con umiltà e con passione – afferma Tiramani – ed abbiamo voluto con forza dare un segno concreto di cosa si può fare per il nostro territorio, affiancandoci alle emittenti ed ai media già presenti con una nostra offerta complementare che ha dato subito dei risultati di ascolto che nessuno avrebbe mai lontanamente immaginato. Per questo vogliamo ringraziare le tante persone che ci seguono e che ci scrivono ogni giorno, così come coloro che ci hanno supportato in questi mesi, in particolar modo il sindaco di Morfasso che ci ha messo a disposizione un locale per lo studio di registrazione (che tra l’altro si è già fatto stretto per le esigenze)”.

“Abbiamo in mente un progetto ambizioso per valorizzare i nostri luoghi, le persone che li abitano ed i prodotti che li caratterizzano; così come vorremmo rendere organico il ponte con le comunità emiliane nel mondo, grazie alle nuove tecnologie ed ai nuovi linguaggi: se qualcuno crede nel progetto e nella sua formula noi siamo disponibili a svilupparlo ulteriormente, ma senza un minimo di aiuti l’esperienza dovrà necessariamente chiudersi qui”.