L’Assigeco supera anche Casale, terza vittoria consecutiva (76-82)

Terzo successo consecutivo per l’Assigeco Piacenza, che grazie ad un ultimo quarto da favola (12-27), soprattutto dal punto di vista difensivo, coglie due punti di importanza capitale sul parquet di Casale Monferrato.

Grandi protagonisti McDuffie, autore di 33 punti con 11 rimbalzi e Massone con 19 e 5 assist e Cesana che ne ha messi 15 con 5/8 dal campo. Due punti fondamentali dunque per la squadra di coach Salieri che nel prossimo weekend affronterà Mantova sul parquet del PalaBanca.

LA CRONACA – Inizio contrassegnato dai ritmi alti da parte di entrambe le squadre con i padroni di casa lesti ad approfittare di qualche sbavatura dell’Assigeco per portarsi sul 6-2 dopo 3’30”. Dopo due liberi di McDuffie sono 5 punti consecutivi di Luca Cesana a riportare l’Assigeco avanti sul 9-8 con timeout Ferrari a metà periodo. McDuffie segna una tripla con il fallo di Martinoni (12-14), quindi è il primo squillo di Redivo a riportare il match in parità al 6’. Il canestro di Thompson sulla sirena manda in archivio il primo quarto sul 23-20, quindi all’inizio della seconda frazione Valentini converte un gioco da tre punti dopo un errore dal perimetro di Carberry e Thompson manda a bersaglio il lay-up che fa infuriare coach Salieri durante il timeout sul 28-20 per i padroni di casa.

Due liberi di Cesana inaugurano il secondo quarto offensivo dell’Assigeco al 3’ (30-22), Poggi appoggia al vetro, ma i padroni di casa spadroneggiano fino a raggiungere il +10 con la schiacciata di Thompson al 15’. Sale in cattedra Massone: con un bell’assist imbecca Carberry e poi in incursione realizza il nuovo -4 che costringe coach Ferrari a fermare il match al 16’. Dopo il 40-39 dell’intervallo lungo, arrivano i primi due punti di Carberry (42-41), ma Molinaro commette secondo e terzo fallo in un batter di ciglia ed è costretto a tornare in panchina. L’Assigeco ora fa fatica e Redivo punisce con la tripla e manda i padroni di casa in vantaggio 58-49 al 26’.

L’Assigeco trova due canestri con McDuffie e Massone e prova a stare in linea di galleggiamento sul 64-55 al suono della terza sirena. McDuffie segna il punto numero 24 della sua partita e la difesa biancorossoblu ringhia forzando i padroni di casa all’infrazione di 24”: i due liberi di Massone riaprono i giochi sul 66-62 a 7’38” dal traguardo. Massone si erge a protagonista, ma poi sul più bello, ecco un fallo antisportivo comminato a capitan Formenti, con Casale che capitalizza tutto per tornare a +6 (71-65).

Thompson esce dal timeout con una magia, ma Massone non è da meno (73-68), quindi McDuffie realizza con il fallo di Redivo e l’Assigeco batte un colpo forte e chiaro sul 73-71 a 4’15”. Assist al bacio di Massone per Molinaro che riporta in parità i biancorossoblu con una schiacciata, poi Thompson segna un libero, ma McDuffie inventa una triplissima per il 76-74 piacentino. Camara pareggia, Massone ne appoggia altri due al vetro e poi Thompson butta via il pallone del possibile pareggio. Mancano 26” alla sirena: Casale sceglie il fallo sistematico. Cesana non trema per l’80-76, Molinaro ingabbia Thompson e McDuffie schiaccia il pallone della vittoria.

MOMENTO CHIAVE – Gli ultimi 4’ di partita quando Massone si è dimostrato grande protagonista e soprattutto la difesa ha alzato la voce, con Molinaro che ha chiuso ogni pertugio dentro l’area.

PROTAGONISTI BIANCOROSSOBLU – Due su tutti: Markis McDuffie che scollina ancora una volta quota 30 punti con 11 rimbalzi e un mostruoso 40 di valutazione. Federico Massone di punti ne realizza 19 con 8/14 dal campo, 6 rimbalzi e 5 assist. Da segnalare anche la prova difensiva di Matteo Formenti, che mettendo un solo punto a referto in 37’ contribuisce a “tenere” Redivo a soli 14 punti, avendo un plus-minus di 13 a fine gara.

STATISTICHE BIANCOROSSOBLU – 50% secco dal campo per i biancorossoblu, con 32/64 di cui 4/17 da tre punti. 14/19 la percentuale dalla lunetta, mentre il computo dei rimbalzi vede l’Assigeco a quota 31 carambole di cui 9 in attacco. Interessante il dato degli assist: 14 a 8 per l’Assigeco a fine gara.

IL DOPO PARTITA – “Una vittoria nata da un ottimo atteggiamento difensivo nei momenti decisivi – commenta coach Stefano Salieri – e la cosa non può che farci piacere, dato che in settimana avevamo lavorato molto in questo senso. In particolare abbiamo fatto di tutto per limitare Redivo e ci siamo riusciti con una coralità difensiva che mi fa molto piacere. In attacco abbiamo avuto due prestazioni sopra le righe su tutti, ma ancora una volta devo elogiare tutti quelli che sono scesi in campo perché hanno dato tutto quello che avevano. Una vittoria importantissima in chiave salvezza per noi e soprattutto la consapevolezza che la strada che abbiamo intrapreso è al momento quella che ci porta ad avere dei buoni risultati. Ora non dobbiamo pensare in grande, ma continuare a sudare e fare fatica perché questa è la strada che ci porta ad ottenere qualcosa di buono”.

NOVIPIU’ JB CASALE MONFERRATO-ASSIGECO PIACENZA 76-82

(23-20, 17-19, 24-16, 12-27)

CASALE MONFERRATO: Thompson 25, Valentini L. 13, Sirchia 2, Martinoni 8, Avonto ne, Lomele ne, Camara 14, Redivo 14, Giombini ne, Cappelletti. All. Ferrari

PIACENZA: Voltolini, Perotti ne, Poggi 4, Molinaro 6, Formenti 1, Carberry 2, McDuffie 33, Gajic, Massone 19, Guariglia 2, Cesana 15, Jelic ne. All. Salieri