Il nuovo anno si apre in bellezza per l’associazione Plastic Free di Piacenza, che ha salvato quasi novanta alberi destinati al macero.

Si tratta di ottantanove abeti di Normandia che, rimasti invenduti dopo il periodo delle feste, sarebbero andati incontro a un triste destino senza l’intervento della giovane associazione piacentina. Plastic Free Piacenza, nata solo nel 2020, si occupa di organizzare raccolte di rifiuti nel territorio provinciale e di sensibilizzare alle tematiche della sostenibilità. Fin dall’inizio, l’associazione ha mostrato un amore particolare per gli alberi, tant’è vero che viene piantato un alberello in tutte le aree ripulite dai volontari. Nella mattinata di domenica, 3 gennaio 2021, il referente di Plastic Free Piacenza Paolo Bersani, insieme ad alcuni associati, si è recato presso il punto vendita Obi di Piacenza per ritirare gli abeti destinati al macero. Ora saranno piantati in alcune aree dei comuni di Gragnano, Gossolengo e Calendasco. Visto le numerose piante cadute a casa della neve degli ultimi giorni, i novanta alberi aiuteranno a risollevare il morale dei tanti ambientalisti.

Foto 2 di 2



Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla generosità dei volontari, che hanno contribuito mettendo a disposizione un furgone e un luogo per il deposito, oltre che con donazioni in denaro. Un ringraziamento particolare da parte dell’associazione va anche ai tre comuni, per aver messo a disposizione il terreno per la piantumazione, e a Obi, per aver offerto gli abeti a un prezzo vantaggioso. Ci auguriamo che questa sia solo la prima di tante meravigliose iniziative che avranno luogo nel 2021. Di certo, non appena la situazione sanitaria lo permetterà, Plastic Free Piacenza tornerà ad organizzare le raccolte di rifiuti, che hanno riscosso grande successo durante lo scorso anno. Chi desidera maggiori informazioni, può iscriversi al gruppo Facebook “Plastic Free Piacenza” oppure può contattare direttamente il referente Paolo Bersani all’indirizzo email paolo.bersani@plasticfreeonlus.it . (nota stampa)