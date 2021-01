Le congratulazioni del sindaco Barbieri al vescovo Ambrosio per il nuovo incarico

Anche il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri ha voluto trasmettere, a monsignor Gianni Ambrosio, le congratulazioni e l’affetto della comunità piacentina per la designazione come amministratore apostolico della Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli.

“Sono certa – scrive – che la capacità di unire e di promuovere la coesione sociale, così come la profonda sensibilità culturale e umana di monsignor Ambrosio, rappresenteranno un prezioso punto di riferimento anche per la comunità per cui è stato chiamato a svolgere questo nuovo mandato”.

Al vescovo emerito della Diocesi di Piacenza – Bobbio, Patrizia Barbieri esprime “l’augurio più sincero per gli impegni e per il ruolo importante affidatogli da Papa Francesco, riconoscimento e segno di stima che è motivo di orgoglio anche per la nostra comunità”.