Le “quote rosa” negli istituti tecnici, incontro online con IsiiGroup per le future studentesse

Lisa Pisani, perito meccatronico ed ex-alunna dell’ISII Marconi, si fa portavoce di un’esigenza urgente del mondo del lavoro nell’incrementare la presenza femminile nell’ambito tecnico.

Da tutto questo nasce l’area Pink all’interno di ISIIGROUP, il gruppo degli ex allievi dell’ISII Marconi, fondato dal Professor Maurizio Pavesi e attualmente presieduto da Gian Luca Andrina: questo nuovo settore è stato accolto con grande entusiasmo da parte della componente maschile, da sempre attenta ad incentivare la parità di genere nel mondo del lavoro e della scuola. Il primo evento ideato e gestito da Lisa Pisani, dal titolo “Tecnica: sostantivo femminile singolare”, si svolgerà in streaming sulla piattaforma StreamYard il prossimo 16 gennaio dalle ore 15 alle ore 16:30. Lo scopo sarà quello di cercare di “ampliare la cultura tecnica nell’ambito femminile e di illustrare ad allieve e genitori le opportunità offerte dal frequentare un Istituto Tecnico Industriale come l’ISII Marconi”.

Interverranno nel dibattito: Gian Luca Andrina, Presidente ISII Group e Direttore Commerciale BFT Burzoni, Maria Angela Spezia, Presidente Piccola Industria, Presidente Pellicano Onlus, Advisory Board Member STEAMiamoci, Repetti Cristina, Responsabile Risorse Umane TGR Srl, delegata Education di Confindustria, Advisory Board Member STEAMiamoci, Balestrieri Laura, Addetta Controllo Qualità TGR Srl, Barbieri Antonella, Coordinatore Infermieristico Assistente Sanitario in Pensione, Spelta Elena, Proprietaria attività di Commercio e Riparazione pneumatici. L’evento sarà patrocinato da Confindustria sede di Piacenza e dall’associazione STEAMiamoci, che hanno accolto con entusiasmo la proposta e l’hanno fatta propria.

La diretta streaming avverrà sul profilo Facebook dell’Istituto e sul canale YouTube dell’ISII Marconi “social ISII” cliccando sull’immagine della locandina dell’evento. I genitori e i ragazzi potranno rivedere successivamente l’intera diretta accedendo ai canali social del Gruppo: su Facebook digitando @tecnicaalserviziodellascuola, su Instagram digitando @isiigroup, su Linkedin cercando “ISII GROUP” e sul canale Youtube “ISII GROUP”. Sarà possibile effettuare l’accesso sia attraverso computer che tramite smartphone e tablet.