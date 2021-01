Lega “Medici del lavoro per vaccinare i dipendenti delle aziende”

Avviare un protocollo che permetta alle aziende che lo vorranno di utilizzare, all’interno delle loro sedi operative, i medici del lavoro per vaccinare i lavoratori.

E’ quanto chiedono, con una risoluzione presentata alla Giunta Bonaccini, i consiglieri regionali della Lega Valentina Stragliati, Simone Pelloni, Daniele Marchetti e Fabio Bergamini raccogliendo una proposta elaborata da Confapi, che sollecitano una iniziativa della Regione ‘in attesa che venga incrementata la fornitura di dosi di vaccini anti Covid’ preparandosi ‘ad accelerare la campagna vaccinale per cercare di uscire dall’emergenza pandemica il prima possibile’. Secondo i rappresentanti del Carroccio ‘è prioritario decongestionare le strutture sanitarie, che da oltre un anno sono sotto pressione per l’emergenza pandemica, e consentire al sistema economico della Regione di ripartire a pieno regime in totale sicurezza’.

I leghisti Stragliati, Pelloni, Marchetti e Bergamini nella risoluzione presentata all’esame dell’assemblea legislativa fanno così loro la proposta di Confapi secondo la quale “le aziende che lo vorranno potrebbero utilizzare, all’interno delle loro sedi operative, i medici del lavoro per vaccinare i lavoratori. Per fare questo si dovrebbe proporre alle associazioni di categoria un protocollo per rendere operativa questa procedura nel più breve tempo possibile. Da qui la richiesta di un impegno in tal senso per assicurare al mondo produttivo le garanzie necessarie alla ripresa totale della loro attività potendo contare sul proprio personale dipendente”.