Legge di Bilancio, le novità su fisco e lavoro in un webinar gratuito di Confapi Industria

L’anno di Confapi Industria Piacenza parte con un webinar gratuito e dedicato alla Legge di Bilancio 2021.

L’appuntamento è per martedì 26 gennaio alle 17.30 sulla piattaforma Zoom (info a servizi@confapindustria.com oppure 0523.572449): l’incontro offrirà l’occasione per conoscere e approfondire le principali novità in tema di fisco e lavoro. A intervenire durante l’incontro saranno, in qualità di relatori, Stefano Mendogni, Danilo Ricardi e Marco Trincianti.

“Ogni anno organizziamo un incontro di analisi della Legge di Bilancio – spiega il direttore di Confapi Industria Piacenza Andrea Paparo – lo facciamo per offrire un servizio importante alle aziende perché attraverso degli esperti qualificati vengono approfonditi gli aspetti legati al tema del fisco e del lavoro. Quest’anno, non potendo svolgere gli incontri in presenza, abbiamo comunque deciso di non rinunciare e di proporre un webinar gratuito”.