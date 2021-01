“Luminarie aiuto per il commercio locale. Sostegno del Comune in via eccezionale”

“Le luminarie hanno un ruolo importantissimo di attrazione. Si è concretizzato, in questo modo, il fondamentale obiettivo di sostenere l’economia locale, con mezzi diretti e indiretti”.

Il sindaco del Comune di Carpaneto (Piacenza), Andrea Arfani, ha spiegato così la decisione dell’amministrazione di sostenere le spese per gli addobbi natalizi nel paese. “Come da tradizione, Carpaneto si è illuminata per il Natale. Le vie del paese – del centro e non solo – sono tornate a colorarsi di luci, a riscaldare l’atmosfera. Quest’anno si è aggiunto il bellissimo cuore luminoso, sito nei giardini di Viale Vittoria, che è diventato già compagno di tantissime foto e selfie, di persone che hanno voluto celebrare il Natale in centro paese – dice il primo cittadino -. Accanto alla tradizione, le luminarie hanno un ruolo importantissimo di attrazione: le vie di Carpaneto sono diventate, grazie alle decorazioni, centro commerciale diffuso, ad attrazione di persone, residenti e non solo, che hanno deciso di effettuare i propri acquisti nei negozi del paese. Si è concretizzato, in questo modo, il fondamentale obiettivo di sostenere l’economia locale, con mezzi diretti e indiretti”.

“Solitamente le luminarie vengono finanziate dagli operatori economici: ogni attività effettua una donazione, che viene utilizzata per pagare l’affitto e la posa delle luminarie. Tuttavia, al termine dell’annus horribilis 2020, era diventato difficile, talvolta, affrontare questo investimento, che avrebbe potuto pesare sul bilancio del singolo operatore. Ciò avrebbe comportato il rischio di avere meno luminarie, che avrebbero reso meno bello il paese, e più spoglio. Per questo motivo, il Comune di Carpaneto ha raccolto l’invito della locale Associazione commercianti, di compartecipare al finanziamento delle luminarie. A fronte della disponibilità dei Fondi Covid, dedicati al sostegno del tessuto economico, è stato possibile, per l’Ente comunale, coprire il 100% delle spese: in questo modo, l’addobbo del paese è rimasto immutato, senza alcun onere per gli operatori locali”.

“Abbiamo raccolto molto volentieri la richiesta: si è trattato di un intervento che il Comune ha effettuato in via eccezionale, per evitare che la crisi del 2020 potesse incidere anche su questo ambito. Ci è stato fatto presente che al termine di questo periodo donare una somma per le luminarie potesse essere un poco difficoltoso. Avere un paese spoglio sarebbe stato, oltre che triste, anche meno attrattivo, con conseguenze negative per l’economia locale” ha concluso.

Da parte sua, l’assessore al Commercio Gianfranco Calderoni vuole “ringraziare i nostri commercianti che anche in un periodo di grossa difficoltà come questo, si sono attivati per abbellire i negozi e tutto il paese con le luminarie, creando una calorosa atmosfera natalizia. Ringrazio inoltre la Pro Loco per aver donato e allestito l’albero di natale in piazza XX Settembre”. Ringraziamenti che il Presidente dell’Associazione Commercianti di Carpaneto Maurizio Schiavi ricambia: “Ringrazio tutta l’Amministrazione Comunale di questo grande aiuto arrivato piacevolmente a pochi giorni dal Natale; la somma già donata dai commercianti è nelle casse dell’Associazione stessa e sarà utilizzata per le prossime iniziative per il nostro paese”.