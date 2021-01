Lutto in Banca di Piacenza per la scomparsa del consigliere Franco Marenghi. L’avvocato Marenghi era entrato a far parte del consiglio di amministrazione dell’istituto di credito nel 2018. Sposato, con due figlie, Marenghi aveva 76 anni ed è mancato in seguito a una malattia.

Conseguita la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti alla Cattolica di Milano, l’avvocato Marenghi era specializzato in diritto bancario, assicurativo e aeronautico. Per quanto riguarda il diritto aeronautico, era stato assistente universitario in Cattolica, per poi dedicarsi principalmente all’attività forense. Marenghi è stato membro del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano e vicepresidente dell’Aci Piacenza. Cavaliere del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, dal 2016 era delegato vicario per l’Emilia Romagna dell’Ordine stesso.

Nella mattinata è stato ricordato durante la riunione del comitato esecutivo della Banca di Piacenza, “per l’impegno – ha detto il presidente Corrado Sforza Fogliani – con il quale fino all’ultimo ha adempiuto ai doveri del suo stato”. I funerali saranno celebrati in San Savino, giovedì 14 gennaio, alle 11.