Lyons, convocazione in Nazionale Under 20 per Federico Cuminetti

Massimo Brunello, Responsabile Tecnico della Selezione Italiana U20, ha ufficializzato la lista di giocatori che prenderanno parte al raduno di Parma a partire dall’11 gennaio, in vista del primo test del nuovo anno contro la Selezione Francese U20.

Tra i giocatori convocati è presente anche il Giovane Leone Federico Cuminetti, che entra dunque a far parte del gruppo azzurro in pianta stabile. Dopo la prima convocazione per il raduno di dicembre, Federico si conferma un elemento interessante per la Selezione di Massimo Brunello: va rimarcato come il trequarti, cresciuto nel vivaio bianconero, sia anche “sotto età”, dato che per questa annata sportiva la categoria U20 prevede i giocatori delle annate 2001 e 2002, e Federico è nato proprio nella seconda annata.

Gli Azzurrini si ritroveranno l’11 gennaio a Parma, affronteranno tre giorni di allenamenti per poi partire nella giornata del 14 alla volta di Bastia, in Corsica, per affrontare i pari età transalpini nella giornata di sabato 16 gennaio. Il test amichevole di Bastia sarà un vero e proprio antipasto della sfida d’esordio nel Sei Nazioni di categoria, che vedrà contrapposte proprio le selezioni Italiana e Francese. Questo sarà il Primo appuntamento dell’anno nuovo, in vista dell’attività internazionale che prevede, oltre al Sei Nazioni, anche la Junior World Cup da disputarsi in Italia.