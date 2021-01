“Manifestazioni di protesta a rischio infiltrazioni estremiste, stemperare la tensione”

Nuova riunione del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica (CPOSP) presieduta dal Prefetto Daniela Lupo, alla quale hanno partecipato il Sindaco di Piacenza – Presidente della Provincia, il Questore, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza.

Il Prefetto ha analizzato, insieme ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, l’andamento dei reati che si sono registrati sul territorio, che risultano complessivamente in diminuzione rispetto allo scorso anno, con particolare riguardo ai reati predatori. In controtendenza sono i dati relativi ai reati in famiglia e alle truffe informatiche, ancora in crescita. Il Prefetto ha posto l’accento sull’”importanza di continuare a lavorare insieme sulla partecipazione, sull’integrazione, sulla coesione e il rispetto dei diritti e dei doveri”. Al fine di rafforzare anche la sicurezza percepita, soprattutto nel capoluogo dove sono stati segnalati episodi connessi a gruppi giovanili, si è valutato necessario “coinvolgere sempre di più gli adolescenti ed i giovani”, fornendo “supporto e sostegno alle iniziative deputate alle politiche attive”.

Si è preso atto della manifestazione di “disobbedienza civile” a carattere nazionale “#IOAPRO1501”, di protesta contro le vigenti limitazioni alle attività economiche per l’emergenza sanitaria, per cui sono state annunciate sulla stampa locale alcune adesioni. Il Prefetto ha richiamato l’attenzione sulla “necessità di vigilare sulle manifestazioni che rischiano di degenerare, a causa di possibili infiltrazioni di soggetti estremisti”, invitando il Sindaco “a stemperare con la mediazione e l’ascolto le tensioni sociali, continuando a isolare quanti, strumentalmente, volessero cavalcare l’attuale momento”.

“Proprio a motivo delle difficoltà e le incertezze connesse ai “passaggi di colore”, che hanno avuto significative ricadute su vari settori economici – sottolinea la Prefettura -, grande deve essere il senso di responsabilità degli operatori e dei rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente interessate dalle misure sanitarie, sulla necessità di mantenere forte e coesa la comunità, per superare insieme, con l’aiuto di tutti i supporti e ristori messi in campo dallo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, l’attuale pandemia. Ognuno di noi continui a fare la propria parte nel pieno rispetto delle regole, prendendo atto che la curva epidemiologica è ancora in crescita”.

Nell’ambito dei periodici incontri della Conferenza permanente, il Prefetto incontrerà nei prossimi giorni le Associazioni di Categoria e, nella giornata di domani, insieme al Sindaco e ai vertici delle Forze di Polizia, i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti per un ulteriore momento di dialogo e confronto.