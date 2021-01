Mcl e Epikurea insieme con due progetti a sostegno delle famiglie

Nei giorni scorsi le realtà locali di Mcl e Epikurea hanno definito un’importante collaborazione che ha portato alla stesura di due progetti educativi, denominati “Diamocimodoflo” e “Dopo la scuola”, che hanno avuto il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il primo è un progetto sociale al quale partecipano, oltre alle associazioni sopraindicate, l’associazione La Ricerca Onlus e l’associazione La Ricerca Pace: l’obiettivo è offrire un aiuto nella gestione familiare e creare opportunità lavorative. Attraverso lo stanziamento di un contributo economico in base all’Isee, un operatore familiare formato interverrà per aiutare le famiglie nel lavoro e per migliorare la situazione economica e sociale delle stesse. Inoltre, si mira a creare occasioni di lavoro per studenti inoccupati, in cerca di lavoro, e di miglioramento economico grazie alla formazione gratuita in ambito di operatori familiari.

Per ulteriori delucidazioni e informazioni in merito, a partire dal 25 gennaio è possibile contattare Epikurea Aps al cell 371 3343761 o via mail epikureaconslenza@gmail.com.

Il progetto “Dopo la scuola”, invece, è un servizio gratuito o a contributo sociale su base ISEE, che mette a disposizione un luogo dove trovarsi per condividere gioco creativo e spazio per compiti, nonché, per chi lo desidera e su richiesta, frequentare laboratori creativi di scrittura. All’interno del progetto, inoltre, è presente uno sportello gratuito di Family Coach per aiuto pedagogico familiare.

Per delucidazioni e informazioni in merito, rivolgersi alla segreteria provinciale di Mcl (sede di Piazzale crociate, 8) al numero 0523 498714. Orario: martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18.

Disponibile, in qualsiasi momento, anche la mail mclpiacenza@libero.it; e, dal 25 gennaio, il numero 348 2265679.