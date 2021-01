Monticelli, cede un tratto di argine a causa delle piogge

Maltempo, continua il monitoraggio del territorio da parte del personale del Consorzio di Bonifica. Previsti per la notte anche il presidio degli impianti idrovori posti lungo la fascia costiera del fiume Po.

A causa delle intense e ripetute piogge, si segnala il cedimento di un tratto dell’argine Pavese Piombina tra la strada per località San Giuliano e quella per località Due Ponti in comune di Monticelli d’Ongina (nella foto). Lo smottamento è già stato visionato dai tecnici del Consorzio congiuntamente a quelli comunali, i quali hanno proceduto alla messa in sicurezza dei tratti tramite apposita segnaletica. Gli interventi di ripristino procederanno dal giorno 11 gennaio e si renderà necessaria la chiusura temporanea del tratto stradale.

In funzione gli impianti idrovori di Armalunga (zona sub urbana di Piacenza), Casino Boschi (Sarmato), Zerbio e Fossadello (Caorso). Entrata in funzione anche la cassa di espansione in via Paul Harris a San Nicolò. È possibile che nelle prossime ore, in caso di innalzamento delle acque della cassa di espansione, si verifichi l’allagamento del parco limitrofo. Nel caso in cui questa operazione dovesse verificarsi, l’inondazione è voluta, monitorata, e utile proprio come polmone per il deflusso delle acque a protezione del quartiere.