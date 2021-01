“Monumento Romagnosi, cavalli del Mochi, Sant’Ilario: entro il 2021 i restauri”

L’Amministrazione comunale ha in animo di restaurare e riqualificare nel corso del 2021, tre importanti monumenti per rendere la città più bella e attraente: la statua dedicata a Giandomenico Romagnosi, i cavalli del Mochi (in particolare i basamenti e bassorilievi) nonché la facciata dell’ex chiesa di Sant’Ilario di via Garibaldi.

“Questi restauri – spiega l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi – potranno fungere da attrattiva per i turisti che vengono in visita a Piacenza e per tutti i piacentini che amano le bellezze del centro storico, per dare un volto più fresco alla nostra piazza”. Si cercano partner privati dunque, una sorta di “Chiamata alle Arti” per enti e aziende per contribuire insieme al Comune, alla riqualificazione di queste opere e alla facciata dell’ex chiesa realizzata nel XII e utilizzata come ospedale nel medioevo lungo il percorso della Francigena.