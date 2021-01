Mortizza, via i divieti di sosta dalla piazzetta di via Marenghi

Sulla piazzetta di via Marenghi a Mortizza (Piacenza) erano rimasti i cartelli di divieto di sosta posizionati diversi decenni fa per permettere la manovra degli autobus che raggiungevano la frazione. Una necessità oggi non più avvertita, con la conseguente richiesta di eliminare le prescrizioni di cui si è fatto interprete il consigliere comunale Giancarlo Migli (Fratelli d’Italia), che nei giorni scorsi ha rivolto detta sollecitazione all’Assessore alla Viabilità, Paolo Mancioppi.

“Così come annunciato già nei giorni scorsi – dice Mancioppi – questa mattina (4 gennaio, ndr), con i tecnici comunali e il consigliere Migli che mi ha evidenziato già dalla scorsa settimana la questione, mi sono recato a Mortizza per la verifica della situazione sulla piazzetta. Abbiamo giustamente convenuto sulla necessità di rimuovere detti cartelli di divieto di sosta che erano stati posizionati quando i bus utilizzavano l’area per la manovra e lì rimasti. Già nelle prossime ore, quindi, i tecnici comunali interverranno per eliminare i divieti, permettendo così il libero parcheggio nell’area. Ringrazio la sempre sollecita attenzione del consigliere Migli che anche questa volta ha evidenziato una problematica a cui porremo immediatamente rimedio”.