Natale in tempi di covid, ecco i vincitori del concorso “Illuminiamo Gragnano”

Sono stati premiati a Gragnano Trebbiense (Piacenza) i cittadini che hanno partecipato al concorso natalizio “Illuminiamo Gragnano”, indetto dalla ProLoco e che vedeva protagoniste assolute le luminarie e gli addobbi delle abitazioni private.

“Lo scopo dell’iniziativa – spiegano gli organizzatori – era quello di rallegrare gli animi e rendere un po’ meno buio questo Natale così particolare”.

Alla piccola cerimonia, in rispetto delle norme anti-covid, erano presenti anche i rappresentanti di altre associazioni del paese e il sindaco Patrizia Calza che ha espresso i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale “per il contributo dato da Pro Loco e associazioni sia in termini di solidarietà concreta durante tutto l’anno che di attività volte a mantenere lo spirito natalizio anche in tempi di pandemia”.

L’adesione al concorso è stata superiore alle aspettative degli organizzatori; giurati d’eccezione otto ragazzi compresi tra i 12 e i 18 anni, molto attivi nella comunità gragnanese, nel Consiglio Comunale Giovanile e nell’Oratorio parrocchiale. Il loro giudizio ha determinato la classifica finale dei vincitori.

I premi in palio erano certamente “buoni”, non solo per il palato ma anche per la loro solidarietà intrinseca: si trattava infatti di pranzi pagati presso i ristoranti e gli agriturismi del territorio comunale, categoria purtroppo molto penalizzata dalla situazione epidemiologica, e alcuni prodotti alimentari di un piccolo negozio di pasta fresca che ha aperto i battenti proprio nello sfortunato periodo della pandemia. Piccoli gesti che raccontano però tanto; un segnale di sostegno alle realtà territoriali più in difficoltà. Tutti i partecipanti fuori dal podio sono comunque stati premiati con una bottiglia di spumante.

Questa la classifica dei primi tre classificati:

1° Orrei Roberto

2° Audi rachele

3° Ivana Manstretta