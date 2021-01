“Non dovevamo vaccinare anche di notte? Colpa di Pfizer, ma stop a annunci trionfalistici”

“Ora, dopo i tanti proclami, i dubbi…cosa fanno di notte anziché fare i vaccini? Sui giornali di oggi si legge che fino al 7 febbraio non ci saranno nuove vaccinazioni. Ma come? Il Governatore ci aveva assicurato che l’Emilia-Romagna sarebbe arrivata prima nel mondo per numero di vaccini, che si sarebbero fatte le iniezioni anche di notte, che tutti dovevano fare la “battaglia del vaccino”.

E’ il commento del consigliere regionale di FdI Giancarlo Tagliaferri.

“E poi, come sempre, il flop totale. Ma hanno già trovato la soluzione: è colpa di Pfizer, per carità se fosse stato per la Regione saremmo già tutti vaccinati e immuni. Ma quando dalla comunicazione si passa alla realtà il disastro è totale. Sia chiaro: la Regione non ha nessuna colpa sul fatto che le multinazionali non stanno rispettando i contratti, ma per favore, ve lo chiediamo per l’ennesima volta: basta annunci spot trionfalistici quando poi la verità è tragica. E’ un momento difficile per tutti: servono serietà e verità, non false illusioni. Anche perché come dicevano i contadini delle mie parti: chi si loda si imbroda”.