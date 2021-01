Non rispettano le disposizioni anti covid per rifornirsi di droga, scattano le sanzioni

Durante i normali servizi svolti ieri e l’altro ieri dai carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza finalizzati alla prevenzione e repressione di reati, con particolare riguardo a quelli contro il patrimonio e al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché al controllo del rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della pandemia da coronavirus, un ambulante è stato denunciato per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, 3 persone sono state segnalate quali assuntori di stupefacenti e 9 persone, invece, sono stati sanzionati per inosservanza alle disposizioni covid-19.

In particolare la pattuglia della Stazione di Agazzano, ieri, 22 gennaio verso mezzogiorno, ha fermato e controllato un 44enne, ambulante, nato in Marocco e residente in provincia di Pavia, con precedenti penali, mentre in strada ad Agazzano stava concordando la vendita di alcuni capi di abbigliamento con marchi contraffatti. I militari hanno approfondito il controllo e sul furgoncino che aveva in uso sono stati trovati ulteriori 20 giubbotti di uguale manifattura ed alcune paia di scarpe. L’uomo è stato quindi denunciato per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.

In Monticelli d’Ongina e nella frazione di San Nazzaro, invece, i militari della locale Stazione, durante il controllo dei luoghi solitamente frequentati da tossicodipendenti hanno segnalato alla Prefettura di Piacenza quali assuntori di sostanze stupefacenti due pregiudicati di 48 e 40 anni, controllati a bordo di una autovettura, e un giovane di 20 anni a piedi. Sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana e cocaina e per questo segnalati quali assuntori. Tutti sono stati anche sanzionati per inosservanza delle disposizioni emanate per il contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19 poiché non hanno rispettato l’obbligo di permanere nel proprio comune.

Stessa sorte è toccata a due uomini di 28 e 29 anni, ed una giovane di 20, tutti nati in Albania e con precedenti di polizia, fermati e controllati ieri mattina verso le 8 e 30 a Podenzano dalla pattuglia dei carabinieri della Stazione di San Giorgio Piacentino a bordo della medesima autovettura, mentre circolavano fuori dal territorio della propria regione di residenza senza un giustificato motivo di lavoro, salute o necessità. A mezzogiorno, invece, in piazza Marconi a San Giorgio Piacentino tre uomini sono stati controllati e sanzionati perché, mentre consumavano cibo in strada, non rispettavano il previsto distanziamento sociale.