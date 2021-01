Nuova capsule collection e terzo trimestre in ripresa: Guess chiude bene il 2020

Il mondo della moda ha dovuto affrontare un anno fra i più complicati di sempre, a causa della pandemia, del lockdown e dello stop imposto alle sfilate e agli eventi correlati. Lo show si è interrotto in modo molto brusco e le case di moda ne hanno pagato le conseguenze, con alcuni brand che hanno sofferto e che ora stentano a rialzarsi. Ma va detto che la ripresa è iniziata, specialmente per quei marchi che hanno continuato a investire sul futuro nonostante la crisi economica, come ad esempio Guess. Un marchio che ha saputo scommettere le fiches giuste e al momento giusto, con la sua nuova capsule collection e con i saldi Guess che continuano ad essere fra i più ricercati pure negli shop online, come YOOX. Vediamo quindi di scoprire i dati della ripresa di questo brand e la nuova collezione.

Terzo trimestre in ripresa per Guess

Per Guess il 2020 è stato molto complesso, soprattutto per via della pandemia, che ha colpito in special modo il comparto dell’ingrosso. Non a caso le perdite sono state consistenti durante il periodo del primo lockdown, ma Guess non si è arresa e ha continuato ad investire, riuscendo ad ottenere una buona ripresa economica e di fatturato durante il terzo trimestre, con un calo sceso al 7% circa. L’anno fiscale (il 2021 per intenderci) continuerà comunque a vivere di alti e bassi, e a comunicarlo è stato lo stesso direttivo di Guess. Il marchio è infatti consapevole che la pandemia continuerà per altri mesi ad influenzare negativamente il bilancio, ma la consapevolezza rappresenta sempre il primo passo per una programmazione seria ed efficace delle proprie mosse.

I colori della Colombia nella nuova capsule Guess

La ripresa economica di Guess coincide con la ferrea volontà di proseguire, anche quando i dati finanziari non sono positivi. Proprio in quest’ottica di continui investimenti si va ad incastrare la nuova capsule collection nata dalla collaborazione con J Balvin, con i colori della Colombia grandi protagonisti. Si tratta di una collezione che include circa 80 capi, divisi fra uomo e donna, più altri 21 capi da collezione per il mercato dei bambini. Uno degli aspetti più accattivanti di questa nuova linea? Senza ombra di dubbio la felicità espressa dallo stile di questi indumenti di stampo sportivo e casual, e la vivacità dei colori e delle grafiche, che rispecchiano lo spirito più autentico della Colombia. In molti sostengono che è raro trovare delle capsule che manifestano un intervento così profondo da parte dei collaboratori esterni. Qui il noto musicista J Balvin è infatti riuscito a infondere musica pura in Guess, creando un connubio da urlo e che merita il successo ottenuto.