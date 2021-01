Nuova partnership per il VO2 Team Pink, accordo con l’azienda Veloflex

“La nuova stagione alle porte vede un ingresso importante nella famiglia degli sponsor per il VO2 Team Pink, che dà il benvenuto a Veloflex, azienda punto di riferimento nella produzione e nel commercio di pneumatici e camere d’aria per biciclette per il ciclismo amatoriale e sportivo”.

Ad annunciarlo la società piacentina di ciclismo in una nota. “Un nuovo partner – si legge nel comunicato – al proprio fianco in vista dell’avventura in sella targata 2021, che vedrà il sodalizio piacentino (insieme alla neonata realtà Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) allestire l’intera filiera ciclistica rosa dalle Esordienti fino alle Donne Elite. Così, l’impresa bergamasca di Presezzo sarà il fornitore ufficiale di tubolari, TubeLess ready e copertoni delle “panterine”, per una partnership sposata con entusiasmo da entrambe le parti”.