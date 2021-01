Nuova settimana di controlli anti-Covid, 49 sanzioni e due esercizi commerciali chiusi

Proseguono le attività di controllo del territorio convenute nelle riunioni di Comitato provinciale per l’Ordine e Sicurezza pubblica.

Nella settimana dal giorno 18 al 24 gennaio 2021, prima settimana dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm, le Forze di Polizia statali e locali hanno effettuato nel piacentino 577 servizi con l’impiego di 1.179 uomini. Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate 1.105 persone e 128 attività: 45 le sanzioni accertati a carico di cittadini e quattro per esercizi commerciali per violazione della normativa; due attività commerciali sono stati chiusi in via provvisoria. Nel solo fine settimana del 23 e 24 gennaio 2021, sono state controllate 309 persone e 26 attività, con 19 sanzioni complessive (17 cittadini e due esercizi commerciali).

Dall’8 marzo 2020 sino al 24 gennaio 2021 sono state controllate nella nostra provincia 10.9520 persone e 6.411 esercizi pubblici e commerciali: nell’ambito di questa attività sono state sanzionate 3.357 persone, 68 gestori di esercizi commerciali (disponendo in 11 casi la chiusura provvisoria) e denunciate 10 persone per violazione della quarantena disposta dall’Azienda sanitaria. “La tutela della salute – sottolinea la Prefettura, che ha fornito i dati aggiornati dei controlli – richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno di noi: la diminuzione dei dati dei contagi degli ultimi giorni e la speranza nella campagna vaccinale in atto non debbono far abbassare a nessuno di noi la guardia, così da rafforzare e consolidare i risultati positivi degli ultimi giorni”.