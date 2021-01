Nuovo scuolabus per il Comune di Ziano “Trasporti in sicurezza per i nostri studenti”

Da qualche settimana il comune di Ziano (Piacenza) ha un nuovo scuolabus al servizio dei propri studenti.

Il mezzo, del costo di 70mila euro, è stato acquistato grazie ai fondi assegnati dal Governo ai comuni colpiti dall’emergenza sanitaria. Lo scuolabus, con una capienza di 34 posti, si aggiunge agli altri due in dotazione al comune di Ziano e servirà gli studenti delle elementari, delle medie e della materna oltre ad accompagnare gli alunni alle scuole medie di Borgonovo. “Abbiamo deciso di accedere a questi fondi – spiega il sindaco Manuel Ghilardelli – per rispondere alle esigenze di organizzare i trasporti scolastici in sicurezza durante questo periodo di pandemia. Aumentiamo l’offerta agli studenti in modo tale da distribuirli su più mezzi e rispettare quindi il distanziamento”.

Contestualmente l’amministrazione comunale sta pensando di rinnovare il parco mezzi in dotazione al comune, acquistando anche una nuova auto per i servizi sociali svolti dagli assistenti e dai volontari.