Nuovo sportello SPID all’interno del Laboratorio Aperto di Piacenza

Da mercoledì 13 gennaio il Laboratorio Aperto di Piacenza, ex chiesa del Carmine, sarà un nuovo punto di rilascio della SPID, l’identità digitale che permette ai cittadini e alle imprese di accedere in modalità sicura e garantita a tutti i servizi on line del Comune.

Grazie alla collaborazione della società Lepida e al servizio LepidaID (https://id.lepida.it), i residenti e le imprese del territorio piacentino possono ottenere gratuitamente la propria identità digitale SPID, trovando nello sportello il supporto per completare ogni procedura. Si tratta di una identità digitale, valida non solo a livello comunale ma anche a livello nazionale per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione ed utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Per ottenere una identità digitale Spid LepidaID è necessario preregistrarsi sul sito https://id.lepida.it alla voce “Come averlo – Registrati online” e poi recarsi al nuovo sportello SPID presso il Laboratorio Aperto – Ex chiesa del Carmine (Piazza Casali 10 a Piacenza) per completare la procedura. È possibile prenotare il proprio appuntamento al seguente link indicando il giorno desiderato. Lo sportello è attivo su prenotazione il mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18. Per informazioni ed eventuale supporto nella procedura di prenotazione si può chiamare il numero 327.3210280, scrivere alla mail piacenza@labaperti.it oppure consultare il sito laboratorioapertopiacenza.it.