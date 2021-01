PalaBanca inagibile per il cedimento di una volta, rinviata la partita della Gas Sales

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza rende noto che, a seguito del cedimento di un elemento strutturale della volta del PalaBanca di Piacenza, la struttura è stata dichiarata inagibile dal Comune di Piacenza.

Come, infatti, comunicato dall’Ufficio Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Piacenza all’interno del palazzetto non possono svolgersi attività di allenamenti e di eventi ufficiali previsti in calendario.

Per tale motivo la partita in programma domenica 3 gennaio contro Leo Shoes Modena e valida per la sesta giornata di SuperLega Credem Banca è rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata comunicata dalla Lega Pallavolo Serie A che ha disposto il rinvio ufficiale del match.