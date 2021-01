Pedale Casalese, convocati in azzurro Nicola Rossi e Alessandro Nazzani

Sono stati convocati dal Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei Commissari Tecnici Marino Amadori, Rino De Gandido e Marco Villa, i portacolori del Pedale Casalese Armofer: Nicola Rossi e Alessandro Nazzani.

Nicola ed Alessandro si dovranno presentare il 28 gennaio per i test atletici al velodromo di Montechiari (BS) insieme a tutti gli atleti della nazionale di ciclismo su pista. Inizia nei migliori dei modi la stagione per i due atleti piacentini attesi da un 2021 dove dovranno confermare le loro doti di giovani ciclisti, tutto lo staff del Pedale Casalese ARMOFER – Piacenza Cycling Academy augura a loro buon lavoro e un in bocca al lupo per la stagione appena iniziata.