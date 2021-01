Pedone travolto da un’auto lungo la via Emilia all’ingresso di Castelsangiovanni

Pedone sbalzato da un’auto lungo la via Emilia, all’ingresso del Comune di Castelsangiovanni (Piacenza), scattano i soccorsi.

Il fatto è accaduto alle 7 del 12 gennaio. L’uomo, un cittadino marocchino di 42 anni, è stato investito da una Volvo mentre stava percorrendo la via Emilia, all’altezza dell’incrocio per Fontana Pradosa. Nell’urto è stato sbalzato in un canale a fianco della carreggiata. II conducente della Volvo ha allettato i soccorsi: sul posto 118 e i carabinieri di Sarmato per i rilievi e gli accertamenti del caso.