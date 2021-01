Per Assigeco c’è Orzinuovi. Salieri “Dovremo avere il controllo dei ritmi gara”

“Orzinuovi è un’altra di quelle squadre da prima fascia, forte di un organico profondo, di grande qualità e con molti punti nelle mani”.

Così coach Stefano Salieri presenta l’incontro dell’Assigeco Piacenza al PalaBanca di Piacenza contro l’Agribertocchi Orzinuovi (palla a due domenica 31 gennaio alle 18 con diretta streaming su LNP Pass). Il tecnico dell’Assigeco illustra quelle che dovranno essere le condizioni per una prestazione positiva: “La testimonianza della loro qualità è la striscia di otto vittorie, interrotta solo nell’ultimo turno da Verona. Per quanto ci riguarda sarà fondamentale avere il controllo dei ritmi, per limitare il loro corri e tira, oltre al nostro atteggiamento in difesa: dovremo certamente contenere le giocate sui pick ‘n roll di Miles e le loro bocche da fuoco dall’arco dei tre punti”.

Sul match di domenica si sofferma anche Markis McDuffie: “Abbiamo giocato una partita durissima contro Orzinuovi all’esordio in campionato e siamo riusciti a vincerla con una grande rimonta. Siamo in un buon momento, stiamo lavorando tantissimo in allenamento e siamo migliorati rispetto all’inizio della stagione e non vogliamo fermarci. Lo staff tecnico ci fornisce gli strumenti giusti per arrivare sempre molto preparati alle gare: in questo senso gli scouting report sono sempre precisi e preziosi per il nostro lavoro. Dobbiamo semplicemente fare quello che il coach ci chiede: grande attenzione in difesa sui loro tiratori, mentre in attacco mantenere la fluidità di gioco che ci ha permesso di arrivare fino a questo punto”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass.