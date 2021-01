Perde il controllo della propria auto e finisce con il mezzo ribaltato, tra la carreggiata e il campo vicino. Per fortuna il conducente della Citroën Saxo, un uomo di 66 anni, se l’è cavata con ferite lievi e un grande spavento.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 19 gennaio, lungo la provinciale tra Caratta e Roveleto Landi tra Gossolengo e Rivergaro (Piacenza). Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, l’auto infermieristica del 118 e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rivergaro. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi.