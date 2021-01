Il Pontedera raddoppia al Garilli (0-2) DIRETTA

PIACENZA – PONTEDERA 0-2 (in campo)

Magrassi al 10′, Semprini al 51′

LA CRONACA

Quattro i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

Lamesta trova il settimo corner della gara per i padroni di casa all’81’: nessun pericolo per gli avversari.

La partita si trascina verso la fine senza sussulti, biancorossi sempre troppo evanescenti.

All’81’ Libertazzi esce sulla trequarti ad anticipare Magrassi lanciato a rete da Barba.

Prova ad aumentare la pressione il Piacenza, ma non corre rischi la porta del Pontedera.

Al 70′ Scazzola ci prova anche con Lamesta che rileva Galazzi.

Gonzi per Cannistrà al 65′.

Non si vede la reazione biancorossa, diventa davvero dura raddrizzare la partita.

Al 56′ Magrassi entra in area e prova il diagonale neutralizzato da Libertazzi.

Raddoppio del Pontedera con Semprini al 51′. Ancora una leggerezza della difesa del Piacenza con Battistini che rilancia su Magrassi, l’attaccante tiene la palla in campo e serve Semprini che infila Libertazzi.

Al 49′ ammonito Palma per un’entrata dura su un avversario.

Riprende la partita, nel Piace entra Maritato per Babbi. Nel Pontedera fa ingresso il piacentino Barba.

Finito il primo tempo.

Al 45′ traversa di De Respinis nel recupero del primo tempo, il suo colpo di testa su cross di Visconti è impreciso di poco.

Tentativi sterili dei biancorossi che faticano a produrre gioco.

Al 39′ Palma guadagna un buon calcio di punizione, palla in mezzo respinta, la riprende Cannistrà che spedisce alto.

Al 34′ Simonetti crossa dalla destra ma il portiere del Pontedera Sarri blocca senza patemi.

Ha accusato il colpo il Piacenza che non riesce più a proporsi in avanti come nei primi minuti.

Al 20′ in rete De Respinis, ma in posizione irregolare: pronta la segnalazione dell’assistente del direttore di gara.

Al 10′ in vantaggio gli ospiti con Magrassi, che approfitta di un clamoroso errore della difesa biancorossa. Simonetti di testa confeziona un passaggio troppo corto per il portiere Libertazzi, sul quale si avventa l’attaccante avversario che infila l’estremo biancorosso.

Ritmi alti sin dalle prime battute del match, il Piace preme gli ospiti.

Dal primo minuto in campo il neoacquisto Cazim Suljić, regista del Piacenza.

Avvio sprint del Piacenza che nei primi due minuti si è guadagnato tre calci d’angolo.

Partito il match al Garilli.

Davanti il nuovo tecnico Scazzola schiera la coppia Babbi-De Respinis.

L’arbitro dell’incontro è Daniele De Tommaso di Rimini, assistenti di linea Roberto D’Ascanio e Giorgio Ermanno Minafra entrambi della sezione di Roma 2. Il quarto uomo è Marco Peletti di Crema.

La formazione biancorossa che scende in campo al Garilli.

Non può perdere tempo il Piacenza, chiamato a voltare pagina per un girone di ritorno con l’unico obiettivo della salvezza.

Al termine di una settimana che ha visto la separazione tra il club e Vincenzo Manzo e Simone Di Battista, sabato pomeriggio al Garilli (fischio d’inizio alle ore 15), sarà il Pontedera a tenere a battesimo il nuovo tecnico Cristiano Scazzola, chiamato subito ad una sfida con in palio punti pesantissimi.