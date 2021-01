Piace, ecco Scazzola “Un orgoglio essere qui, ora lavorare duro”. Arriva Suljic

Primo allenamento con la squadra e prime dichiarazioni ufficiali per Cristiano Scazzola, nuovo tecnico del Piacenza dopo l’esonero di Vincenzo Manzo e la separazione dal direttore dell’area tecnica Simone Di Battista.

Scazzola ha siglato un accordo con il club per questa stagione, con opzione di rinnovo per la prossima: vice allenatore sarà Moreno Greco, mentre sono stati confermati il preparatore atletico Matteo Callini e quello dei portieri Fabio Ronzani. E il neo tecnico potrà subito contare su un rinforzo: confermato l’arrivo dall’Alessandria del centrocampista bosniaco Cazim Suljic.

“C’è voglia di iniziare perché il tempo e poco e sabato si gioca già con il Pontedera – dice Scazzola, affiancato dal presidente biancorosso Roberto Pighi e dal direttore generale Marco Scianò -. Dobbiamo farci trovar pronti per provare a fare un’ottima prestazione e cercare di portare a casa un risultato positivo. Ho trovato una squadra magari un po’ giù di morale per la classifica, ma dobbiamo voltare subito pagina perché c’è la voglia e la volontà di lottare, di lavorare per ottenere quei risultati che non abbiamo trovato fino adesso. L’orgoglio di essere qui è alto perché la serietà della proprietà e la grandezza della piazza rendono questa davvero una grande opportunità. Le prime sensazioni sono positive in una situazione sicuramente non facile di classifica, ma arrivo in una realtà seria e con una tradizione importante, c’è voglia di far bene e di risollevarsi. Sono consapevole che si tratti di una missione difficile, ma con il lavoro e la qualità tecnica e morale dei ragazzi dobbiamo venirne fuori e lo faremo solo lavorando duro settimanalmente”.

Il Presidente Pighi ha tenuto a ringraziare Vincenzo Manzo e Manuel Lunardon: “I rapporti sono stati buoni – afferma – così come con il responsabile dell’area tecnica Di Battista, con cui c’è sempre stato un confronto franco e onesto”. Ringraziamenti ai quali si è unito Scianò: “Quando si cambia un allenatore è certamente momento di riflessione interna alla società per capire quali errori siano stati commessi, ma questo non cambia il progetto che abbiamo iniziato quest’estate. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per raggiungere l’obiettivo della salvezza”.