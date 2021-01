Piacenza forte e fragile davanti al Covid, Diocesi e la Ricerca organizzano corsi per affrontare il lutto

“Piacenza è stata una città forte nella pandemia, dando prova di grande generosità e mettendo a disposizione tante risorse. Ma c’è un altro tipo di fragilità a cui ora dobbiamo dare risposta: al dolore di chi sta ancora affrontando un lutto e a chi, nel mutato contesto delle relazioni sociali imposto dalla pandemia, si occupa dei propri familiari malati in solitudine. E’ un bisogno reale, e darvi risposta è un gesto di carità, diverso forse dall’offrire un pasto, una borsa viveri, una doccia calda. Ma è altrettanto tangibile”.

Paolo Cignatta, responsabile dell’Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Piacenza ha presentato così, insieme a Itala Orlando, responsabile dell’Ufficio per la Pastorale della Salute, e a Anna Papagni, responsabile gruppi AMA dell’Associazione La Ricerca, i due percorsi di sostegno riservati appunto all’elaborazione del lutto e ai cosiddetti caregiver, ossia a chi si occupa dell’assistenza di familiari e conoscenti.

I corsi inizieranno il 10 febbraio e si terranno in alcune parrocchie della città e della provincia, previo colloquio con la dottoressa Papagni. Sono aperti a tutti, credenti e non credenti, e sono gratuiti.

Gli incontri, strutturati come gruppi di auto mutuo aiuto, saranno condotti dagli operatori dell’Associazione La Ricerca. Due, come detto, le tipologie: “Abbi cura di me” è il percorso di ascolto e condivisione per caregiver, per informazioni è possibile prendere contatti con l’Associazione La Ricerca telefonando o inviando un sms o una email a: Anna Papagni cell. 348/8557985, annapapagni@laricerca.net.

Il secondo percorso è “Avrà i tuoi occhi”, percorso di elaborazione del lutto attraverso le sue varie fasi. Anche in questo caso per informazioni è possibile prendere contatti con l’Associazione La Ricerca telefonando o inviando un sms o una email a: Anna Papagni cell. 348/8557985, annapapagni@laricerca.net.