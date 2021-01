A Modena il derby emiliano contro la Gas Sales Bluenergy (0-3)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – LEO SHOES MODENA 0-3



(33-35 15-25 22-25)



IL TABELLINO

Tiene solo un set la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che al PalaBanca cade nel derby emiliano contro Modena. Finisce 3-0 per la squadra di Andrea Giani, che si aggiudica una partita rimasta in equilibrio solo nel primo parziale, giocato punto a punto e chiuso 35-33 a favore degli ospiti.

Il contraccolpo in casa Piacenza si fa sentire nel secondo set, che Modena conquista in scioltezza. I gialloblu conducono le operazioni anche nel terzo parziale, la Gas Sales Bluenergy si riporta sotto nel finale ma la rimonta non riesce.

