Piacenza, saluta anche il portiere Vettorel: risoluzione consensuale

Un altro calciatore lascia il Piacenza: si tratta del giovane portiere Thomas Vettorel, che ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al club biancorosso.

Vettorel, arrivato la scorsa estate, dopo un inizio come titolare fra i pali si era fermato per un infortunio alla fine di novembre con Libertazzi che aveva preso il suo posto. “Al giocatore – si legge in una nota della società biancorossa – va il ringraziamento del club e un augurio per il prosieguo della propria carriera”. Per quanto riguarda il mercato, il portale tuttoc.com parla di un interessamento per il terzino sinistro Mathias Solerio della Pistoiese, mentre su Matteo Bruzzone ci sarebbe il Seregno.