Pioggia e neve in montagna nel weekend, scatta l’allerta gialla

Dopo le giornate di sole di questi ultimi giorni, le previsioni meteo annunciano un peggioramento per il fine settimana.

Le piogge anche di intensità elevata che, a partire dal pomeriggio di sabato 30 gennaio, inizieranno a cadere sulle colline di Piacenza potranno trasformarsi, alla volta della serata, in neve al di sopra dei 700 metri. Il servizio di protezione civile della Regione Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo, per le prossime ore, di livello ‘giallo’ sia per quanto riguarda le forti piogge (attese anche precipitazioni da 50 millilitri) e il rischio frane.