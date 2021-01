Pirlo “promuove” Nicolò Fagioli “Resterà in prima squadra”

“Fagioli l’altra sera in Coppa Italia ha fatto bene, si è aggregato con noi anche perché è partito Portanova. D’ora in avanti farà parte della Prima Squadra e poi magari, in qualche occasione, potrà andare a giocare con l’Under 23”.

Parole del tecnico della Juventus Andrea Pirlo che, nel presentare il prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria, ha “promosso” il talentuoso centrocampista piacentino dopo l’esordio assoluto in prima squadra nella partita vinta contro la Spal. Lo stesso allenatore bianconero si era complimentato con Fagioli per la prestazione, premiata anche da tanti commenti e voti positivi, definendolo un ragazzo “di grande prospettiva”.

Un debutto che Nicolò ha definito su Instagram “il giorno più bello della mia vita. Lo sognavo da quando ero un piccolo bambino tifoso della Juve”. Quindi la dedica “alla mia famiglia e a tutte le persone che mi sono state sempre vicino. I sacrifici ripagano sempre…”