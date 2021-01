Placentia Marathon, 25 anni fa la prima edizione sotto la neve

6 gennaio 1996: a Piacenza si corre sotto la neve la 1^ edizione della Placentia Marathon for Unicef, che festeggia dunque oggi i suoi 25 anni.

Un frame dal video realizzato per ricordare la prima edizione della maratona

A ricordare l’anniversario gli organizzatori della manifestazione, fermata lo scorso anno dalla pandemia. “Avremmo già aver dovuto correre la 25esima edizione – sottolineano -, ma invece è probabile che non si riuscirà nemmeno quest’anno. Comunque, 25 anni anni sono trascorsi ed ora è il momento di festeggiare un traguardo fondamentale. O male o bene, siamo ancora in attività e la Placentia Marathon, pur se un po’ acciaccata causa covid, con più di una modifica avvenuta nel corso degli anni, è ancora uno degli eventi sportivi più seguiti ed amati nella nostra città”.

“Festeggiare in questo periodo – la riflessione – non è proprio la cosa più facile da fare. Innanzitutto perchè non ci si può incontrare, non ci si può abbracciare, non si può correre o camminare vicini…dobbiamo tutti stare “distanziati”. Poi, non è che ci sia neanche tanta voglia di festeggiare. Viene subito da pensare a chi ha sofferto, a chi sta fronteggiando questo male pur non sapendo per quanto tempo lo dovrà fare ancora…va beh, niente festeggiamenti. Arriverà il giorno e ne avremo tanta voglia che saranno festeggiamenti continui ed a oltranza”.

“Per ora, accontentiamoci dei ricordi. La prima edizione è stata un’esperienza fantastica e indimenticabile. Per noi organizzatori indimenticabile proprio in tutti i sensi. Non solo non abbiamo dormito la notte precedente la gara, quella della famosa nevicata, ma anche per diversi giorni successivi a causa della tensione e della fatica provate. Ma dopo tanti anni però, rimangono solo pensieri positivi. Purtroppo noi abbiamo poche immagini, ma chissà quante ce ne sono in giro”. Per questo l’invito è di raccogliere i propri ricordi, foto e pensieri scritti, e condividerl: “Quando si riuscirà finalmente a festeggiare (ormai è inutile fissare date) troveremo il modo di raccoglierli in qualche modo significativo”.

E’ possibile farlo attraverso Facebook, sul blog https://placentiahalfmarathon.blogspot.com/

o via mail a info@placentiahalfmarathon.it