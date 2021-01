Podenzano, si dimette l’assessore Fournier “Motivi personali, continuerò a dare il mio contributo da cittadina”

Si dimette l’assessore alla cultura e sviluppo economico del Comune di Podenzano Agnes Fournier.

Le dimissioni sono state presentate al protocollo del Comune nella mattinata del 26 gennaio “Ho sempre avuto la più grande stima per Alessandro Piva – commenta l’Assessore Fournier – e credetemi che dopo aver passato quasi due anni al suo fianco ne ho ancora di più. Apprezzo la sua devozione, la sua umiltà, e la sua umanità. Se ho preso la decisione di dimettermi del mio ruolo di assessore é solo ed esclusivamente per motivi personali”. “Voglio chiedere pubblicamente scusa – continua l’assessore – ai cittadini e a Alessandro per non essere riuscita a portare a termine il mio compito. Sono molto serena, è stata una bellissima esperienza. Continuerò da semplice cittadina cercando sempre di dare un piccolo contributo alla comunità. Grazie di cuore a tutte le persone che hanno creduto in me”.

“Prendo atto della decisione dell’Assessore Agnes Fournier. Mancherà una parte importante della mia Giunta – le parole del sindaco Piva – ma non posso che rispettare la decisione dell’assessore perché so che è stata una decisione sofferta. Ringrazio di cuore Agnes per la passione e l’impegno profusi i cui frutti sono stati sotto agli occhi di tutti in questi quasi due anni. Sono certo che anche da cittadina non farà mai mancare la sua passione, il suo sostegno ed il suo contributo al paese”.